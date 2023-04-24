Annesinin tedavisi için tıp merkezine gelen ve kafasına tuğla düşen kadın hayatını kaybetti



Avcılar Merkez Mahallesi Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana gelen olayda Mahbup Uzunay (38), cadde üzerindeki iş merkezinin 2. katında bulunan bir tıp merkezine annesini getirmişti. Aşağıda annesini bekleyen kadının kafasına tıp merkezinin de bulunduğu binanın tuğla ve sıva parçaları düşmüştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hacer İnci



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.