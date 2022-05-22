Annesinin terk ettiği kediye köpek sahip çıktı

Serkan ve Ebru Yiğit, çifti annesinin terk ettiği bir yavru kedi bularak sahiplendi. Bu kediyi evlerine götüren çift bakmaya başladı. Ailenin köpeği ise minik yavru kediye sahip çıktı.

Aralarında dostluk başladı. Minik kediyle köpek bir an olsun ayrılmayıp beraber yaşamaya başladı. Köpek yavru kediyi yalayarak ona annesini eksikliğini hissettirmiyor. Köpekle kedinin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor.

Annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendiklerini ifade eden Ebru Yiğit, "Bizim köpeğimiz vardı bir de kedimiz oldu. Minik kediyi annesi terk etmiş biz yolda bulduk. Sahiplendik. Evimize getirdik. Burada bakmaya başladık. Köpeğimiz de kediye sıcak davrandı. Ona annesinin eksikliğini hissettirmedi. Şimdi bir an olsun ayrılmıyorlar" dedi.

Burak Türker - Ahmet Burak Öztürk

