Annesinin terk ettiği yavru kedi ölmek üzereyken böyle kurtarıldı

Silivri'de bir inşaat firmasının bahçesinde doğum yapan anne kedi yavrularından ikisini terk etti. Henüz 1 günlük olan ve birbirine göbek bağı ile bağlı kedilerden birinin öldüğünü fark eden firma çalışanları diğer kedinin de ölmek üzere olduğunu görünce, durumu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'ne (HAYKURDER) bildirdi. Olay yerine giden dernek yetkilileri birbirine göbek kordonuyla bağlı olan biri ölü 2 yavru kediyi alarak veterinere götürdü.

'Şanslı yavru ilk sütünü içerken görüntülendi'

Henüz bir günlük olan ve hiç anne sütü almamış yavrunun yaklaşık 24 saattir yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. HAYKURDER Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Buket Kalpakçı tarafından ameliyata alınan yavrular operasyonla birbirinden ayrıldı. Hayatta olan kedinin de göbek bağının ayağına dolanması nedeni ile iki ayağının kangren olduğu ve iç kanaması olduğu tespit edildi. İç kanamasına müdahale edilen yavru kedinin operasyon sonrası ilk sütü veteriner hekim Buket Kalpakçı tarafından enjektörle verildi.

1 parmak büyüklüğünde olan 1 günlük şanslı yavru 8 santim olarak ölçüldü. Gerekli tıbbi müdahalelerin ardından bölgede bulunan derneklerden Silivri Hayvan Hakları Derneği'nin (SİHAYDER) yaşam merkezine gönderilen yavru kedinin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi sürecinde SİHAYDER'in koruması altında olacağı öğrenildi.

Yusuf Eker

