'Annesizlik böyle bir şey' diye ağlayan kız çocuğunun anneler günü hüznü

Hatice Bertan'ı çocuk yaşta kardeşlerine ablalık ve annelik yapmaya zorlayan, kardeşini kazada kaybederek gözyaşları ve öfkeye boğan dram, Fatma ve Erol Bekir Bartan çiftinin 16 yıl önce evlenmesi ile başladı. Bu evlilikten çiftin 1'i kız olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Fatma Bartan 3 yıl önce 4 çocuklarını terk edip başka biriyle evlendi. Anneleri evi terk edince 13 yaşındaki Hatice Bartan, kardeşlerine hem annelik hem ablalık yapmaya başladı. 19 Kasım 2019 tarihinde ise Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak'ta Hatice Bartan kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 1. sınıfa giden 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarıda oynarken yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kaldı. Sesler üzerine sokağa çıkan abla Bartan, kardeşini kanlar içinde görünce kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Erol Bartan hastaneye kaldırıldı. Abla Bartan da kardeşiyle birlikte hastaneye gitti. Küçük Erol hastanede hayatını kaybetti. Abla Bartan ise bir süre sonra kaza yerine tekrar geldi. Hatice Bartan kardeşini kucakladığı için kazağı kan olduğundan komşuları ve akrabaları kazağı çıkarmasını istedi ancak o, "Kardeşim eve gelene kadar o yeniden ayağa kalkana kadar bu kazağı çıkarmayacağım. Kardeşim gelmeden bu kazağı ahdım olsun çıkarmam. Kardeşim gelene kadar üzerimdekileri indirmeyeceğim yemin ettim. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti" diye ağıtlar yakması, herkesin yüreğini dağlamıştı.

"Anneler gününde o kardeşlerine annelik yapıyor"

Hatice'nin bu feryadı tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Hatice Bartan, 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da anneler gününe annesiz girmenin acısını yaşadı. Bartan, kendisi gibi anneler gününe annesiz giren 2 kardeşinin ise annesizliği yaşamaması için onlara hem ablalık hem annelik yapıyor. Kardeşlerinin bütün ihtiyaçlarına gideren Bartan, hem okuyup hem bu zamana kadar kardeşlerine bakmayı başardı.

"Annemiz hiç yanımızda olmadı"

Bartan, annesi kendileri ile olsa kardeşinin belki de ölmeyeceğini söyleyerek, "Annemiz olsaydı kardeşimiz ölmezdi. Bu bizim üçüncü anneler günümüz ve hiç birinde yanımızda olmadı. Onu asla affetmeyeceğiz o bizim annemiz değil bundan sonra düşmanımız" diye ağladı.

Annesinin kendini bıraktığında 10 yaşında olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulan Bartan şöyle devam etti:

"Küçük kardeşimize biz bakıyorduk onu büyüttük. Sonrasında araba çarptı ve kaybettik. Bize sadece babam bakıyor, annemiz yok onunla konuşmak istemiyorum. Çünkü bize sahip çıksaydı ve sevseydi bırakıp gitmezdi. Kardeşlerime ben annelik yapıyorum, ev işlerine bakıyorum onların banyolarını yaptırıp ihtiyaçlarını gideriyorum ve hiç yorulmuyorum onlara bakmaktan zevk alıyorum. Onlar benim canım, bir kardeşimi kaybettim diğer ikisini de kaybedemem. Onlarsız ben yaşayamam babamda bizi bıraksaydı bizim için hayat ölüm olurdu o zaman hiç yaşamayı istemezdim."

12 yaşındaki Salman Bartan ise annelerinin yanlarında olmadığını, nerede olduğunu bilmediğini ablasının kendilerine annelik yaptığını söyledi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

