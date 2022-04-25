Anneye teknolojik ürün hediye seçenekleri

Anneler Günü yaklaşıyor, hediye telaşı şimdiden başladı. Satış platformları bu özel güne özel fırsatlar oluşturuyor. Annesine teknolojik bir ürün hediye almak isteyenler bir çok ürüne kolayca ulaşabiliyor. Yeni nesil pazar yeri platformu Pasaj, Anneler Günü'nü de yeni fırsatlarla karşılayacak. Platformdan yapılan açıklamaya göre küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 6 farklı kategori ve 200'ü aşkın üründe herkesin bütçesine uygun teklifler sunuluyor.

9 Mayıs'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen Pasaj müşterileri, ücretsiz kargo fırsatının yanı sıra peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajlarına da sahip olacak. Detaylı bilgilere turkcell.com.tr/pasaj internet sitesi üzerinden ya da Dijital Operatör uygulamasından ulaşılabiliyor.