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Antakya Devlet Hastanesi yapımında hummalı çalışma

Antakya Devlet Hastanesi yapımında hummalı çalışma
Antakya Devlet Hastanesi yapımında hummalı çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta temelini attığı, Hatay Antakya Devlet Hastanesi'nin inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 10 Mayıs'ta hizmete açılması planlanan hastanedeki hafriyat çalışmaları havadan görüntülendi.

Antakya Devlet Hastanesi yapımında hummalı çalışma - Tıkla İzle

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da, çok sayıda binanın yanı sıra, kamu hastaneleri de zarar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde, Antakya Devlet Hastanesi'nin de temelini atmıştı.

Antakya ilçesi Gülderen Yolu üzerinde inşasına başlanan hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon 24 saat aralıksız çalışıyor. Ekiplerin metrelerce temel kazdıkları çıkan hafriyatı kamyonlarla alandan taşıdıkları görüldü.

400 yataklı, 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek hastanede, 12 ameliyathane, onkoloji merkezi dahil, üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. 10 Mayıs'ta hizmete açılması planlanan hastanedeki hafriyat çalışmaları havadan da görüntülendi.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ
 

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