Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz (180 km) mili mesafesindeki bir teknede bulunan 283 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“19 Eylül tarihinde saat 20.41'de, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz mili mesafede (yaklaşık 180 km) içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı (MAYDAY) alınmış, derhal bölgede bulunan tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilerek olay mahalline en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulmuş ve bahse konu tekneye ivedilikle yardım edilmesi bildirilmiştir.

Yapılan acil yardım çağrısı ile eş zamanlı olarak olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yardım çağrısı yapan teknenin tespiti maksadıyla 1 insansız hava aracı görevlendirilmiştir. Müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; tespit edilen teknede bulunan 283 düzensiz göçmenin olay mahalline yönlendirilen ticari gemiye alınması sağlanmıştır. Bahse konu ticari gemi göçmenler ile birlikte Sahil Güvenlik Botları refakatinde Antalya'ya intikal ettirilmektedir.”