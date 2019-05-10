Antalya Bursa Canlı İzle Bein Sports| Antalyaspor Bursaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Antalya Bursa Canlı İzle Bein Sports... Antalyaspor ile Bursaspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Bu kritik mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. İşte zorlu maça dair tüm detaylar...

Bursaspor'un golcüleri sınıfta kaldı



Ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan Bursaspor'un forvet oyuncuları ligde bu sezon 6 kez fileleri havalandırdı.

Sezon başında bu yana gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan yeşil-beyazlı takımda golcüler bu sezon hayal kırıklığına sebep oldu. Yeşil-beyazlılar, sezona Bogdan Stancu, Tomas Necid, Diafra Sakho ve Umut Nayir ile başladı. Ligde oynanan ilk iki maçın ardından Bursaspor, Tomas Necid ile yollarını ayırdı. İkinci yarıda ise, transfer tahtasını bir türlü açamayan yeşil-beyazlılar, Bogdan Stancu ile yollarını ayırdıktan sonra Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Kubilay Kanatsızkuş'u takıma geri çağırdı.

Golcülerden 7 gollük katkı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 31 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar, 25 golle ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor. Gol yollarında yaşadığı büyük sıkıntı sebebiyle düşme korkusunu yakından hisseden timsahta, golcüler bu sezon sadece 7 gole katkı verdi. Diafra Sakho 18 lig maçında bin 846 dakika sahada kalırken, 3 gol, 1 asist yaptı. 22 müsabakada forma giyen Umut Nayir ise 3 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Nayir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşadı. 7 maçta 394 dakika süre alan Bogdan Stancu, 2 maçta 60 dakika forma giyen Tomas Necid ve 4 müsabakada 45 dakika forma şansı bulan Kubilay Kanatsızkuş ise gol ve asiste katkı koyamadı.

Hayal kırıklığı Sakho



Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan Diafra Sakho ise, bu zamana kadar adeta yokları oynadı. Ligde forma giydiği ilk iki maçta gol attıktan sonra gol orucuna giren Sakho, tam bir hayal kırıklığı oluşturdu. Son oynanan BB Erzurumspor maçında hiçbir varlık gösteremeyen Senegalli golcü 66.dakikada yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bıraktı. 66 dakika sahada kalan ve neredeyse topla buluşmayan Diafra Sakho, Süper Lig'deki son golünü 3-2 kaybedilen Galatasaray maçında atmıştı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Senegalli futbolcu şu ana kadar sadece 3 kez gol atma başarısını gösterdi.

Bursaspor'a Bakkal'da çare olamadı

Bursaspor'da Samet Aybaba'nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal, takımıyla çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.

Yeşil-beyazlı takıma Mesut Bakkal da çare olamadı. Sezona Samet Aybaba yönetiminde başlayan timsah, alınan başarısız sonuçların ardından ligin tamamlanmasına 7 hafta kala tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Aybaba'nın ardından yeşil-beyazlı takımın başına Mesut Bakkal getirildi. Özellikle ligde takımları tutmasıyla ün salan Bakkal, Bursaspor'un derdine derman olamadı. Takımla birlikte 4 maça çıkan deneyimli teknik adam galibiyet sevinci yaşayamadı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile BB Erzurumspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı.

Galip gelememek düşme hattına soktu

Öte yandan Bursaspor, son 17 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 8 beraberlikle alarak 11 puan toplayabildi. Bu sonuçların gelmesinde yeşil-beyazlı takımın fileleri havalandıramaması en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor. Timsah, Antalyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve BB Erzurumspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı. Bursaspor, sezon başından bu yana toplamda 14 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bursaspor'un gol yollarındaki büyük sıkıntısı galibiyet alamamasına sebep oldu. Bu sonuçlar sebebiyle timsah, düşme hattına girdi.

Antalyaspor Bursaspor nasıl canlı izlenir?





Antalyaspor Bursaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız