Antalya Diplomasi Forumu ve Dakar Uluslararası Forumu arasında mutabakat zaptı imzalandı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen 8. Dakar Uluslararası Forumu'nun “Krizler ve Afrika'nın Egemenliği” başlıklı oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall katıldığı imza töreninde Antalya Diplomasi Forumu ve Dakar Uluslararası Forumu arasında işbirliği tesis edilmesine dair mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Sall törende yaptığı konuşmada, “İmzaladığımız mutabakat zaptı iki forumun birlikte çalışmasını sağlaması nedeniyle bizim için büyük önem arz ediyor. Çünkü Antalya Diplomasi Forumu'nu bundan sonra örnek alacağız. Tüm dünyayı etkileyen uluslararası toplumu etkileyen konulara bu sayede çözümler bulacağız” dedi.

“Daha adil bir dünya için, barış için ve istikrar için, yeni vizyonlara, yeni politikalara ihtiyacımız var”

Bakan Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada, Senegal'den bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, daveti için Bakan Sall'a teşekkür etti. Dakar Uluslararası Forumu'nun bir Türk firması tarafından inşa edilen konferans merkezinde düzenlenmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini aktaran Çavuşoğlu, “Bugün Antalya Diplomasi Forumu ve Dakar Uluslararası Forumu arasında iş birliğini amaçlayan mutabakat zaptı mükemmel olan ikili ilişkilerimize ve işbirliğimize bir yenisini daha ekledi” dedi.

Dünyanın çok ilginç ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Çavuşoğlu, “Dolayısıyla daha adil bir dünya için, barış için ve istikrar için başta Afrika olmak üzere yeni vizyonlara, yeni politikalara ihtiyacımız var. Antalya Diplomasi Forumuyla Dakar Uluslararası Forumu, birlikte kafa yorarak bu yeni fikirlere, vizyonlara katkı sağlayacaktır. Sadece Antalya'da ve Dakar'da ortak etkinlikler düzenlemeyeceğiz. Üçüncü ülkelerde diplomasinin merkezi New York dahil farklı platformlar da işbirliğimizi güçlendireceğiz” dedi.

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