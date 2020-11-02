Antalya FB Canlı İzle Bein Sports 1| Antalyaspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. Ligde FT Antalyaspor 8 puanla 8. sırada. Fenerbahçe ise 14 puanla 2. sırada yer alıyor.

Öte yandan Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48, toplamda ise 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 55 maçta rakibine karşı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı.

Fenerbahçe ile sahasında 27 kez karşılaşan Antalyaspor, 6 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 12 maçta ise rakibine kaybetti.

Zorlu karşılaşma öncesinde Antalyaspor'da kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton, sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.

Antalya Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?





Antalya Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız