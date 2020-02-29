Antalya FB Canlı İzle Bein Sports| Antalyaspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Antalya Fenerbahçe Canlı İzle... Ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan Antalyaspor, art arda aldığı puanlarla düşme hattından kurtuldu ve topladığı 25 puanla 11. sıraya yükseldi. Son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında da çıkışını devam ettirip, ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe üstünlüğü göze çarpıyor

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı. 7 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rakibiyle sahasında oynadığı 21 maçın 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, 7 müsabakada berabere kaldı, 9 kez de sahadan yenik ayrıldı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Antalyaspor 1-0 kazanmıştı.

Antalyaspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Antalyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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