Antalya Havalimanı'nda 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik 1 Eylül tarihinde Van ilinden uçak ile gelen yolcular arasında risk analizine dayalı olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde durumlarından şüphelenilen E.D ve M.B isimli şahıslar yolcu salonunda durduruldu.

Şahısların üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda 4 paket halinde 3 kilo 966 gram ağırlığında metamfetamin, 2 kilo 960 gram gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise B.P isimli şahıs Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

3 şahıs hakkında “uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahıslara ait valizlerde narkotik dedektör köpek tarafından uyuşturucu maddenin tespit edilmesi ve şahısların polis ekipleri tarafından alınması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ertuğrul Gün