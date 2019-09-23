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Antalya Havalimanı'nda 'Thomas Cook' kuyruğu

Antalya Havalimanı'nda 'Thomas Cook' kuyruğu
Antalya Havalimanı'nda 'Thomas Cook' kuyruğu

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. İflası Türkiye’ye ayak bastıklarında öğrenen tatilciler, paket tur olarak seyahat ettikleri Antalya’da otellere yönlendirilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

Dünyaca ünlü seyahat acentesi ve havayolu şirketi Thomas Cook, 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Thomas Cook her yıl Türkiye'ye binlerce turist getiriyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre halihazırda Türkiye genelinde 43 bine yakın İngiliz turist mevcut. Bu iflasın turizmi olumsuz yönde etkilememesi için Antalya Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu.

Havalimanında izdiham

Diğer yandan Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde de hareketli saatler yaşanıyor. Yurt dışından Antalya'ya söz konusu seyahat şirketine ait uçakla gelen tatilciler, firmaya ait yazıhane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Firma yetkililerinin, tatil için gelen yolcuları otellere yönlendirdiği belirtildi. Tatil için geldikleri Antalya'da saatlerdir bavullarıyla bekleyen yolculardan bazılarının yorularak yerlere oturduğu gözlendi. Alman bir yolcu, hiçbir şeyin yolunda gitmediğini insanların saatlerdir beklediğini ifade etti. "Tekrar evine dönmek istiyorsun ama hangi parayla" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Yurt dışına çıkış yapacak yolcuların ise İngiltere'den gönderilen farklı uçaklarla mağduriyetlerinin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Suat Metin

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