İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı
Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı

Antalya Havalimanı'nda Mısır vatandaşı bir yolcunun üzerinde ve çantalarında vitamin kutuları içerisine zulalanmış 27 bin 150 adet captagon hap, bin 449 sentetik ecza hap, 1 kilo metamfetamin maddesi, bin 676 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyon anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği tarafından Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarda 28 Mart günü İç Hatlar terminalinde Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Yapılan aramada vitamin kutuları içerisine zulalanmış 27 bin 150 adet captagon hap, bin 449 sentetik ecza hap, 1 kilo metamfetamin maddesi, bin 676 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, operasyon anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli G.H.I.A., “uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yapan şahıs/grup ve örgütlere yönelik mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Gazi Taş
 

İLGİLİ HABER
Siirtte şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Siirt’te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
İLGİLİ HABER
Uyuşturucu yetiştirmek için evine düzenek kuran şahıs yakalandı Uyuşturucu yetiştirmek için evine düzenek kuran şahıs yakalandı
İLGİLİ HABER
İstanbulda 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İLGİLİ HABER
İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonu İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İLGİLİ HABER
İstanbulda polisi şaşırtan uyuşturucu zulası İstanbul’da polisi şaşırtan uyuşturucu zulası
İLGİLİ HABER
Gümrük Muhafaza ekiplerinden, İstanbul Havalimanında üç uyuşturucu operasyonu Gümrük Muhafaza ekiplerinden, İstanbul Havalimanı’nda üç uyuşturucu operasyonu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.