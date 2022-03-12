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Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı
Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e baAğlayan en önemli yol olan ve gece saatlerinde kapanan Antalya-Konya karayolu, kar yağışının etkisini yitirmesiyle tüm araç trafiğine açıldı.

Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı - Tıkla İzle

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde gece saatlerinde yağan kar ve etkili tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşmüş, karayolu gece saat 01.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatılmıştı.

Karayolları ekipleri, Alacabel ve Akseki ekipleri, trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürdü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise gece saatlerinde tüm araç sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Alacabel'de sabah saatlerinde kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesiyle birlikte ekiplerin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı. Ekipler, yolda şerit genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ayşe Çatlı
 

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