Antalya-Konya karayolu yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren kar ve tipi etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise zaman tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle saat 02.00 itibarıyla karayolu tırların geçişine kapatıldı. Tırlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken, diğer araçlar ise zincirli şekilde trafiğe çıkmasına izin veriliyor.

Yanlarında zinciri bulunmayan bir çok araç ise yolda kaldı. Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Ayşe Çatlı

