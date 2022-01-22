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Antalya-Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Antalya-Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Antalya-Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Antalya-Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor - Tıkla İzle

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle bölgede kar kalınlığı yer yer 40-50 santimetreye ulaştı.

Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, tırların ve zincirsiz araçların karayolunu kullanmasına izin vermiyor.

Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ayşe Çatlı
 

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