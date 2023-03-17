Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren Seydişehir ilçesine kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

Karayolları Alacabel ekipleri, sürücülerin zor anlar yaşamaması amacıyla yolda biriken karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri alındığını ve trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirilirken, karayolları ve Bölge Trafik ekipleri bu yolu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.

Ayşe Çatlı

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