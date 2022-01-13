Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde geçtiğimiz cumartesi gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar yağışı etkili olmuştu. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkili olması nedeniyle üç şerit olan yolun iki şeride düşmesi nedeniyle karayolları ekipleri kar kürüme çalışmalarının yanında kar püskürtme makinaları ile de çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetre ile bir metreyi aşarken sabah saatlerinde yeniden tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmedi. Akseki Bölge Trafik ekipleri kar yağışının etkili olması nedeni ile uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirilmişti.

Bin 925 metre rakımlı Alacabel geçidinde ise kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Karayolları Alacabel ekibi ise yolda buzlanma nedeni ile tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer Alacabel'de hava sıcaklığının eksi sekiz dereceye kadar düştüğünü ve bu yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmalarını ve yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istediler.

Ayşe Çatlı