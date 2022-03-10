Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü!

Dün sabah saatlerinde Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan ve aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bildirildi. Karayolu tedbir amaçlı olarak tırların geçişine saat 20.30 saatlerinde kapatılmıştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Alacabel'de kar yağışının etkisini yitirmesi ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin buzlanmaya karşı zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi.

Ayşe Çatlı

