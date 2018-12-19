Antalya-Kumluca karayolunda heyelan

Edinilen bilgiye göre, Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle araç trafiğine kapalı olan şeritte heyelan meydana geldi. Şubat ayında heyelan olan bölgeden yaklaşık 300 metre daha Kumluca yönünde yaklaşık 2-3 metre çökme oldu.

Yol genişletme çalışmasının yapıldığı alanda meydana gelen heyelanla ilgili çalışma başlatıldı.

Geçtiğimiz 26 Şubat'ta Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde, heyelan meydana gelmişti. Bölgede yaklaşık 25- 30 metre yol çökmüştü. Heyelan nedeniyle çöken Kumluca-Antalya D-400 karayolu ise yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu yenilenerek tek şerit ulaşıma açılmıştı.