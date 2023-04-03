Antalya merkezli 8 ilde sosyal medya dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon



Antalya merkezli olarak Mersin, Konya, Van, Gaziantep, Batman, Bursa ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucu başkalarına ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiren 37 şüpheli tespit edildi. Alınan talimatlara göre 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 8 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 19 şüpheliden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 7'si ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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