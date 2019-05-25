Antalya merkezli İzmir'de iskele fabrikasına sahte içki operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Turizm sezonunun açılmasıyla bu sektörde faaliyet gösteren işletmeleri ve turizmi hedef alan çıkar amaçlı suç gruplarına yönelik iki aydır sürdürülen planlı ve teknik takipli çalışma kapsamında İzmir'deki fabrikada sahte içki üretildiği ve kamyonlarla Antalya'ya getirildiği tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler İzmir'deki imalathane ve depolar ile Antalya'daki bu içkilerin satıldığı yerleri belirlendi.

Antalya ve İzmir emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İzmir'de 4 dönüm alana kurulu iskele yapımında kullanılan fabrikayı kiraladıktan sonra sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzemeyi zaman içerisinde imalathaneye getirdikleri ve sahte içki imalatı için hazırlık aşamasını tamamlayarak üretime geçtikleri belirlendi.

Fabrikada yapılan aramada Transpalet (taşıma aracı), şişe doldurma, etiketleme ve kapaklama makinesi, binlerce litre sahte alkol, çok sayıda alkollü içki şişe etiketi, 200 bin boş içki şişesi ve içki yapımda kullanılan 100 binden fazla şişe kapağı, bandrol ve binlerce litre kapasiteli plastik alkol tankları ele geçirildi.

Polisin operasyon yaptığı fabrikanın bu güne kadar yakalanan en büyük sahte içki imalathaneleri arasında yer aldığı belirtildi.