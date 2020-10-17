Antalya, pandemiye rağmen yabancı yatırımcının gözbebeği

Türkiye'de son 5 yılda, yabancı ülke vatandaşları, 148 bin 996 konut satın aldı. Yabancı uyrukluların ilk tercihi 63 bin 969 mesken ile İstanbul olurken 30 bin 326 konut satışıyla Antalya, ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan yabancılar, artık konutun yanı sıra Antalya'ya yatırım yapmaya da geliyor. Koronavirüs döneminde bile yatırımcının ilgisinin devam ettiği Antalya'da sadece mart- mayıs ayları arasında bile 55 yeni yabancı ortaklı firma kuruldu. Böylelikle şehirdeki yabancı ortaklı işletme sayısı 4000'i aştı. Son olarak Antalya Koleji'nin mimari özellikleriyle oteli andıran 3 kampüsü yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı.

Prestijli bölgelerde

Manavgat, Lara ve Konyaaltı gibi prestijli bölgelerdeki kampüsler, mimari özelikleriyle öne çıkıyor. Özel mimari çalışmaların yer aldığı kampüsler otel, AVM, hastane gibi son teknoloji donanıma sahip. Özellikle deprem, sel, doğal afet gibi olaylara dayanıklı yapılan kampüsler, geniş bahçesiyle öğrencilerin sosyal aktivitelerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyor.

Lara Kampüsü, 30 dönüm arazi üzerine 4 katlı 26 bin 500 metrekare kapalı alana, denize sıfır Konyaaltı Kampüsü 20 dönüm arazi üzerine 5 katlı 19 bin metrekare alana ve Manavgat Kampüsü de 10 dönüm arazi üzerine 5 katlı 19 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

“75 milyon dolara mal oldu”

Kampüslerin özellikleri hakkında bilgi veren Antalya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sezgin Koca, “3 kampüste de otel mimari esintisi vardır. Teknolojik alt yapısı en üst düzeydedir. Yaklaşık 75 milyon dolara mal oldu. Spor salonları, yüzme havuzları, kapalı tiyatro alanları mevcuttur. Tesislerimiz otel arazilerine kurulmuştur. Avrupa'da önde gelen tesisleri arasındadır" dedi.

“Talep en çok Katar, Rusya ve Azerbaycan'dan”

Son dönemde çok sayıda yabancı yatırımcının okula yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan İstanbul temsilcisi Arzu Kalaylı, “Yatırım yapmak istiyorlar. Ortaklık yapmak isteyenler de var. Bu vizyonu görüp yatırım yapmak isteyenlerin olması gayet normal. Bu işi büyütmek istiyorlar. En çok Katar, Rusya ve Azerbaycan'dan istek geliyor" diye konuştu.

“Eşi benzeri yok”

Okulların lüks otellere benzer donanıma sahip olduğunu vurgulayan Kalaylı “Özellikle okul olarak yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra AVM, otel yapmak isteyenler de var. Arsalarımız çok merkezi bir yerde. Tesisimiz Avrupai standartta yapıldığı için mimarlarımız global bir çalışma gerçekleştirdi. Bu okulların Türkiye'de eşi benzeri yoktur. İddia ediyoruz ki tesislerimiz Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır" dedi.