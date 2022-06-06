Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi

Antalya'nın kent merkezinde bulunan bazı sahillerindeki petrol türevi zifte benzer görüntülere ilişkin, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden açıklama geldi. Yazılı açıklamada 4 Haziran günü Lara mevkiindeki bulunan otellere ait plaj ve deniz kıyılarında petrol türevi kaynaklı bir kirlilik ihbarı olduğunu ve bunun üzerine incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce olay yerine gidilerek yerinde inceleme yapılmış olup, olay yerinden numuneler alınmıştır. Alınan numuneler içerik analizi yapılmak üzere TÜBİTAK/MAM'a gönderilecektir. Ayrıca Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile irtibata geçilerek denizden gerekli kontrollerin yapılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığından İl Müdürlüğümüze gelen bilgilerde; denizde bir kirliliğe rastlanmadığı, uluslararası sulardan geçen bir gemi tarafından illegal deşarj yapılmış olduğundan şüphelenildiği ifade edilmiştir. Konunun takibi yapılmaktadır.”