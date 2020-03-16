Antalya Sivas Canlı İzle Bein Sports| Antalyaspor Sivasspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Antalya Sivas Canlı İzle...Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor yarın 22. kez karşı karışa gelecek. İki ekibin geride kalan 21 mücadelesinde Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasında oynanan 5 karşılaşma ise kazanan çıkmadı.

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Sivasspor, bugün sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 22. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynan maçlarda Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 21 maçta taraflar 59 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip kaleyi 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadele ise Sivasspor 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Antalyaspor Sivasspor nasıl canlı izlenir?

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Çalımbay, Antalya'ya yenilmiyor

Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Atom karınca lakaplı teknik adam Ekim 2013'ten bu yana Akdeniz ekibine mağlup olmuyor.

Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında

Sivasspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maçta Yiğidolar'da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa ve Hakan Arslan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.

Düdük Özgür Yankaya'da

Mücadelede Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise; Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin ve Erkan Engin yapacak. Suat Arslanboğa Video Yardımcı Hakem (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

Antalyaspor 2 eksikle zorlu Sivasspor maçına çıkacak

Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı devam eden Charles ve Bahadır karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Teknik Direktör Taner Tuna yönetiminde yükselişe çıkan ve en son deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği müsabakasından 1 puanla dönen Antalyaspor, yarın evinde ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Sivasspor'u ağırlayacak. Son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Charles ve Bahadır, maç kadrosunda yer almayacak.

Ligde 25 maçta 27 puan toplayan Antalyaspor, sahadan galip ayrılarak sıralamada bir sıra daha yükselmeyi hedefliyor.