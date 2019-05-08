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Antalya usulü piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz tarifi
Antalya usulü piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz tarifi haberimizde...

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış fasulye 
1 çay bardağı tahin
2 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
1 demet taze soğan
1 demet taze sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 kuru soğan
1 limon suyu
2 çorba kaşığı sirke 
Süslemek için katı bir yumurta, zeytin, pul biber 
Yeteri kadar tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

Haşlanmış fasulyelerden bir su bardağı¬nı ayırın, diğerini de maydanoz, sarımsak, kuru ve taze soğanı halka halka kesip ov¬duktan sonra ilave edin. Tuz ve biraz da yağ koyup harmanlayın. Diğer fasulyeyi robottan geçirip, tahin, sarımsak, limon suyu ilave ederek iyice karıştırın. Yaptığınız piya¬zın üzerine dökün. Kalan yağla, sirkeyi, ka¬rabiberi çırpıp üzerinde gezdirin. Zeytin ve yumurtayla süsleyip servis yapın.

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