Antalya usulü piyaz tarifi

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış fasulye

1 çay bardağı tahin

2 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 demet taze soğan

1 demet taze sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 kuru soğan

1 limon suyu

2 çorba kaşığı sirke

Süslemek için katı bir yumurta, zeytin, pul biber

Yeteri kadar tuz ve karabiber

Hazırlanışı:



Haşlanmış fasulyelerden bir su bardağı¬nı ayırın, diğerini de maydanoz, sarımsak, kuru ve taze soğanı halka halka kesip ov¬duktan sonra ilave edin. Tuz ve biraz da yağ koyup harmanlayın. Diğer fasulyeyi robottan geçirip, tahin, sarımsak, limon suyu ilave ederek iyice karıştırın. Yaptığınız piya¬zın üzerine dökün. Kalan yağla, sirkeyi, ka¬rabiberi çırpıp üzerinde gezdirin. Zeytin ve yumurtayla süsleyip servis yapın.