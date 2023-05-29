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Antalya ve çevresi için kuvvetli yağmur uyarısı

Antalya ve çevresi için kuvvetli yağmur uyarısı
Antalya ve çevresi için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Antalya ve çevresinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağmurlara karşı uyardı.


Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden yarın salı günü akşam saatlerine kadar Antalya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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