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Antalya'da 11 katlı apartmanda yangın

Antalya'da 11 katlı apartmanda yangın
Antalya'da 11 katlı apartmanda yangın

Antalya’da 11 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalanlar itfaiye ve polis ekiplerince tahliye edildi.

Antalya'da 11 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalanlar itfaiye ve polis ekiplerince tahliye edildi.

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 119. Sokak'taki 11 katlı binanın 2'nci katında saat 11.00'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fatma Atar ile 5 çocuğunun kaldığı dairedeki yangın kısa sürede büyüdü. Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, apartmanda mahsur kalan bazı daire sakinleri tahliye edildi. Yaralanan ya da dumandan etkilenen vatandaşın olmadığı yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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