İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 12 saatlik nefes kesen çoban kurtarma operasyonu

Antalya'da 12 saatlik nefes kesen çoban kurtarma operasyonu
Antalya'da 12 saatlik nefes kesen çoban kurtarma operasyonu

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde keçi otlatırken 150 metrelik uçuruma yuvarlanan çoban, 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Antalya'da 12 saatlik nefes kesen çoban kurtarma operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Gündoğmuş ilçesi Bedan Mahallesi'nde keçilerini otlattığı sırada dengesini kaybederek 150 metrelik uçuruma yuvarlanan 60 yaşındaki Mehmet Tuğrul,112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma, AKUT, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurulan halat düzeneğiyle bölgeye inen ekipler yaralı ve donma tehlikesi geçiren Tuğrul'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücut ısısının yükselmesi için Mehmet Tuğrul'a özel giysi giydirildi.

Ekipler yaklaşık 12 saatlik bir çalışmayla Tuğrul'u uçurumdan çıkarmayı başarabildi. Ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Tuğrul'un vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.