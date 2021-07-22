Antalya'da 17 metrelik tur teknesi alev alev yandı

Olay, Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'ndeki limanda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bağlı Mehmet T.'ye ait 17 metrelik ‘Domino' adlı tur teknesinden bir anda alevler yükselmeye başladı.

Bu sırada yan taraftaki teknede bulunan Mehmet T. ve çevredekiler, alevleri görünce müdahale etmek istedi. Çevredekiler alevleri yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırken, yangın bir anda tüm tekneyi kapladı. Alevler diğer teknelere sıçramaması için teknenin halatları çözülürken, 1 saat boyunca denizin ortasında yanan tekne kullanılamaz hale geldi.

Teknenin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.





Suat Metin

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