Antalya'da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti

Olay, Aksu Boztepe Mahallesi Aksu Çayı içerisinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile çaya balık tutmaya gelen Adnan Yıldız (19) karşı tarafa geçmek için çaya girdi. Çayın ortasına kadar giden genç, geri dönmek istedi. Yıldız, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Durumu gören diğer çocuklar hemen yakınlarına bildirdi. Dalgıç polisler, olay yerine gelmeden Yıldız'ın bazı yakınları üzerlerini çıkartarak çaya girdi. O sırada yakınlarının ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve çok sayıda deniz polisi sevk edildi. Polisler, tehlike oluşturmaması açısından Yıldız'ın yakınlarını ikna ederek sudan çıkardı.

Olay yerine gelen dalgıç polislerin sudaki 10 dakikalık araması sonucu talihsiz gencin, cansız bedenine ulaşıldı. Adnan Yıldız'ın cansız bedeninin sudan çıkarılışını acılı babası kıyafetlerine sarılarak izledi. Çocuklarının cansız bedeninin sudan çıkış anını gören ailesini, yakınları sakinleştirdi. Adnan Yıldız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Elifnaz Altürk - Ertuğrul Gün

