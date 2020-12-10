Antalya'da 2 günde 7 motosiklet çaldı “Adam mı öldürdük” dedi

Alanya'nın Mahmutlar, Konaklı ve İncekum mahallerinde 5-7 Aralık tarihlerinde motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yapılan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin B. K. (21) olduğu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri şüphelinin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir adreste ikamet ettiği tespit etti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli B. K.'yi gözaltına alırken, evin bahçesinde ise çalıntı motosiklet ele geçirdi. Gözaltına alınan B. K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adam mı öldürdük. Art arda neden fotoğraf çekiyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Erdal Anak

