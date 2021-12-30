Antalya'da 236 litre sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkolle mücadele çalışmaları sıklaştırdı.

Sarılar Mahallesinde T.U.'nun işlettiği bir markette satışa sunulmuş sahte bandrollü alkoller olduğu istihbaratı üzerine iş yerine operasyon yapıldı. Yapılan denetimlerde, 1 litrelik şişede 176 şişe rakı, 0,7 litrelik şişede 84 şişe rakı olmak üzere toplam 260 şişede 236 litre sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan ele geçirilen sahte bandrollü alkol şişeleri, jandarma ekiplerinin kameralarına yansıdı.