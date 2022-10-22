Antalya'da 26 kilo 505 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalarda doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. B.D. isimli şahsın kullandığı araç Aksu ilçesi trafik kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 33 paket halinde daralı 26 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. B.D. isimli şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldı.

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