Antalya'da 3 katlı ev alev alev yandı

Yangın, Gazipaşa İlçesi Sırt Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin 3'üncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre ev sahibi Mehmet Yaman, zeytin toplamak için bahçesine gitti. Bu sırada evden dumanların yükseldiğini gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyüdü. Zamana zaman alevlerin havaya çıktığı görüldü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yangın ekiplerin çalışması sonucunda söndürüldü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ahmet Mervan Taş