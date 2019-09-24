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Antalya'da 32 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada yakalandı

Antalya'da 32 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada yakalandı
Antalya'da 32 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada yakalandı

Antalya'nın çeşitli ilçelerinde kaçak kazı yapan 32 şahıs, kazı esnasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Eylül ayı içerisinde Akseki, Manavgat, Alanya, Korkuteli, Kepez, Finike ve Konyaaltı ilçelerinde yapılan kontrol ve denetimlerde toplam 13 olayda 32 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada yakalandı.

Yakalanan şahıslarla birlikte kaçak kazıda kullandıkları tespit edilen dedektörler, jeneratörler ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığının talimatı ile malzemelere el konuldu ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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