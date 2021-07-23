Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kaza, Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir I.'nın kullandığı 42 N 0003 plakalı araç, Yavuz Sultan Selim Kavşağı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Alper G.'nin kullandığı 43 BA 698 plakalı otomobile ardından Adem E. idaresindeki 07 J 0425 plakalı ticari taksiye ve Abdurrahman B.'nin kullandığı 07 LF 245 plakalı kamyonete çarptı.

Zincirleme trafik kazasında 42 N 0003 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem I., İbrahim I., Döndü Sena I., Nur Sema I. ve Emine Nisa I. ile 43 BA 698 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emir Alp G. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Arif Kaplan

