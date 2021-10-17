Antalya'da 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı

Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvar üzerinden havalimanı istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 GBK 06 plakalı otomobil karşı şeride geçerek havalimanı istikametinden gelmekte olan Yener Şamlı (23) kontrolündeki 07 AFA 457 plakalı otomobil ile Halit Donuker (34) kontrolünde bulunan 51 KV 095 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

4 kişi yaralandı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada polo marka aracın içerisinde bulunan Mustafa Kaya ve Hazar Toksöz ile diğer iki araç içerisinde bulunan Ahmet Elhusi (34) ve Yener Şamlı (23) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık çalışanları tarafından çeşitli hastanelere kaldırdı. Polo marka araç içerisinde bulunan bir kişinin ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

Alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı

Kaza sonrası bulvar üzerinde trafik ise uzun süre tek şerit halinde verildi. Kazada 2 araç hurdaya çıkarak kullanılamaz hale geldi. Karşı şeride geçerek adeta dehşet saçan araç içerisinde bulunan alkol şişeleri ise gözden kaçmadı. Kazayı gören vatandaşlar ise olay yerine akın etti. Polis ekipleri sık sık uyararak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

“Pola marka araçtaki arkadaşın durumu ağırdı”

Kazanın görgü tanığı Mustafa İnciören, “Ben aracım ile uğraşıyordum. Bir anda pola marka aracın bir anda karşıdan karşıya atlayarak karşı yönden gelen araçlara vurduğunu gördüm. Pola marka araçtaki arkadaşın durumu ağırdı” dedi.

“Takla attıktan sonra toz bulutu oldu göremedim”

Bir başka görgü tanığı Engin Yoran ise, “Ben karşıdan orta şeritten geliyordum. Pola marka araç en sağımdan süratli bir şekilde geldi. Hatta beni geçerken benim aracımı sarstı. Önümdeki aracı geçtikten sonra toplayamadı, kaldırıma vurdu, araç havada takla attı. Karşı şeride geçti. Takla attıktan sonra toz bulutu oldu göremedim” sözleri ile dehşet anlarını anlattı.

Kaza sonrası tek şeritten sağlanan ulaşım polis ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası açıldı. Polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili olay yerinde tutanak tutarak, çok yönlü inceleme başlattı.

Ertuğrul Gün

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