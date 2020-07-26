İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 4 yıldızlı otele taşlı ve tahralı saldırı

Antalya'da 4 yıldızlı otele taşlı ve tahralı saldırı
Antalya'da 4 yıldızlı otele taşlı ve tahralı saldırı

Antalya'nın Kemer içesinde pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan 4 yıldızlı otele 6 kişilik grup taş ve tahrayla saldırdı.

Antalya'da 4 yıldızlı otele taşlı ve tahralı saldırı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle kapalı olan 300 kişi kapasiteli 60 çalışanının bulunduğu otele bir grup gelerek taşlı ve tahralı saldırıda bulundu. Kapıların camlarını kıran şahıslar, içerideki bazı çalışanları da dışarıya çıkardı. Olayla ilgili otel yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Oteldeki saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 6 kişinin önce tel örgülerden otel içerisine girdiği, ardından otel girişinde cam kapıyı taşladıkları görülüyor. Kapıyı açamayan gruptan bir kişi ise öfkelenerek kapıyı tekmeleyeme, ardından kırarak parçalamaya başlıyor. Elinde tahra olan bir kişinin de kapının kırılan camlarını parçalamaya devam ettiği görülüyor. Ardından içeriye giren grup, otel personellerinden birini darp ederek, kadın bir personeli de tahra ile tehdit edip dışarı çıkarıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.