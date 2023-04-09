Antalya'da 5 katlı binada yangın paniği

Yangın, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Yangın, vatandaşların müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Dairenin çocuk odasında perdenin tutuşması sonucu meydana geldiği öğrenilen yangında dumandan etkilenen 11 ve 12 yaşlarında 2 çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yanan odada itfaiye ekipleri tarafından gerekli kontroller yapıldı.

Arif Kaplan

İLGİLİ HABER Kömür satış dükkanında yangın paniği

İLGİLİ HABER Beykoz’da 3 katlı villada yangın paniği

İLGİLİ HABER İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.