Antalya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.03'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 13.20 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremle ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Saat 00.03'te, Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir." dedi. Antalya ve Mersin'i işaret eden bakan Koca, "İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.