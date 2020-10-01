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Antalya'da 900 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Antalya'da 900 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi
Antalya'da 900 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 900 bin lira değerinde 26 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaranın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en büyük miktar olduğu açıklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, Türkiye'nin en büyük kaçak sigara operasyonuna imza attı.

Antalya'ya yurt dışından tır ve tıra bağlı çekiciyle yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara geleceği bilgisi üzerine harekete geçen polis, 29 Eylül günü Ukrayna plakalı tır ve bu tıra bağlı çekiciyi Aksu ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada çekicinin zula tabir edilen gizli bölmelerinde bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en fazla miktar olan 900 bin lira değerinde 26 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara kartuşu ele geçirildi.

Olayda yakalanan Ukrayna uyruklu O.Y. ve S.B., “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

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