İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da ağaç dikme tartışması: 1 ölü

Antalya'da ağaç dikme tartışması: 1 ölü
Antalya'da ağaç dikme tartışması: 1 ölü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde 3 çocuk babası, komşusuyla arasında çıkan ağaç dikme kavgasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da ağaç dikme tartışması: 1 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 22.00 sırasında Karyağdı Mahallesi'nde meydana geldi. Elmalı'da tekstil üzerine işletmecilik yapan evli ve 3 çocuk babası Ömer Ula(32), iddiaya göre aynı apartmanda yaşayan komşuları ile ağaç dikme nedeniyle sorun yaşadı. İddiaya göre G. S, ve D. P, dün gece Ömer Ula'yı konuşmak için dışarı çağırdı. Çağrılan yere giden Ula ile iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre D. P, Ula'yı bacağından bıçakladı, G.S ise tabanca ile 2 el ateş etti. Vatandaşların haber verdiği ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Ula hayatını kaybetti. 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 3 aylık bebeği de bulunan Ula'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından alınan Ömer Ula'nın cenazesi Elmalı'da toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.