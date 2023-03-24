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Antalya'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Antalya'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık
Antalya'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Antalya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı vatandaşın 2 milyon 810 bin lirasını hesaplarına aktartan şüpheli, aynı vatandaşın evini 148 bin dolara (2 milyon 822 bin TL) sattırırken suçüstü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri, M.U. isimli vatandaşın kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını ve sözde yaptıkları operasyonda yakalanan şahısların üzerinden kendisinin kimlik bilgilerinin çıktığını söyleyip baskı kurarak hesabındaki toplamda 2 milyon 810 bin TL'sini hesaplarına aktardığını, dairesini de satıp parasını kendisine göndermesini istediğini bildirdi. İhbarın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Tapu Müdürlüğünde gerekli önlemleri aldı. Vatandaş dairesini 148 bin dolar karşılığında satacağı sırada şüpheli İ.H.G. suçüstü yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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