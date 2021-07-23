Antalya'da alev alev yanan plastik fabrikasından geriye küle dönmüş yığınlar kaldı

Yangın, Antalya OSB 1. kısımda bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde gece saat 23.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesisten dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin tüm tesisi sarması üzerine olay yerine sevk edilen Organize Sanayi Bölgesi'ne ait 3, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 arazöz de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangının çevre fabrikalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

"Kimsenin olmaması faciayı önledi"

Yangın sırasında tesis içerisinde bayram dolayısıyla kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin sabah erken saatlere kadar soğutma çalışmaları devam etti.

Yangının boyutu ise sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Tesiste bulunan geri dönüşüm ürünlerinin ve kullanılan makinelerin küle döndüğü görüldü.

Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise herhangi bir kundaklama ihtimaline karşı tesis içerisinde ve çevresinde incelemede bulundu.

Yapılan araştırmaya yangın tespit köpeği ‘Kırpık' da destek verdi.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ve jandarma ekiplerinin hazırladığı rapor sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan yanan tesis alanı drone ile havadan da görüntülendi.

Ertuğrul Gün - Ahmet Serdar Eser

