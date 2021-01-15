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Antalya'da ‘altın kızlardan'1 milyon TL'lik vurgun

Antalya'da ‘altın kızlardan'1 milyon TL'lik vurgun
Antalya'da ‘altın kızlardan'1 milyon TL'lik vurgun

Antalya’da, kilitli olmayan kapıları, plastik kart ile açarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3’ü kadın 5 şüpheli, polis tarafından 6 ayrı adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalandı. ‘Altın kızlar’ olarak bilinen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demre ilçesinde 8 Ocak tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayında, Y. E. İsimli vatandaşın evinden toplam 350 bin değerinde ziynet eşyalarının çalındığına yönelik ihbarda bulunması üzerine araştırma başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kilitli olmayan kapının plastik kart aparatıyla açıldığını belirledi.

Güvenlik kamera, mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y., A.B., S.T., K.Ö. ve C.C. olduğunu ve ilçeye kiraladıkları araçla geldiklerini tespit eden ekipler operasyon hazırlığına başladı. Ekipler, kent merkezindeki 6 ayrı adresine dün eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Ekipler ayrıca arama yapılan evlerin birinde 8 ayrı suçtan aran cezası bulunan H.Ö isimli kişiyi de yakaladı. Gözaltına alınan ve ‘altın kızlar' olarak bilinen 3'ü kadın 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise, kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 adet fişek, 1 milyon TL'ye yakın değerde ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL ele geçirildi.

El konulan ziynet eşyalarının müştekilerinin araştırılması ile şüphelilerin başka evden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığı yönünde ayrıntılı çalışmanın devam ettiği öğrenilirken, 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gazi Taş - Akif Yılmaz
 

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