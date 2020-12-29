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Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla dolu yol imtihanı

Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla dolu yol imtihanı
Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla dolu yol imtihanı

Antalya’da akşam saatlerinde başlayan ve kısıtlama saatine kadar devam eden sağanak özellikle mahalle aralarındaki yolları suyla doldurdu. Ana arterlerde güçlükle ilerleyen trafik bazı ara sokaklarda tamamen durdu, otomobiller ve cipler suyun içinde mahsur kaldı. Toplu taşıma aracı otobüslerde lastiklerini kapatacak kadar yükselen suyun içinde hareket etmekte zorlandı, otobüslerin içi suyla doldu.

Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla dolu yol imtihanı - Tıkla İzle

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte hayat adeta felç oldu. Gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle dönerken kısıtlama öncesi evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar hem otomobillerinde hem toplu ulaşım araçlarında zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, araçlar da göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Günün en zor anları ise mahalle aralarındaki sokaklarda kameralara yansıdı. Araçlar, 1 metrenin üzerine kadar yükselen suların içinde mahsur kalırken bazı sürücüler araçlarının bırakıp yürüyerek yollarına devam etti. Araçlar, çekiciler tarafından bulundukları yerden çekildi. Bir toplu taşıma aracı içine giren sular ise yolcular tarafından görüntülendi. Otobüsün zemini yaklaşık 30 santim yüksekliğinde suyla doldu.

Gazi Taş - Akif Yılmaz
 

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