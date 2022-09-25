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Antalya'da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı

Antalya'da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya'da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı

Antalya’da daha önce komşuları ile tartışmaya yaşayan bir kişi, ailesi ile piknik dönüşü komşuları tarafından araç içinde darp edildi. 3 kişi, şahsın araçtan inmesine fırsat vermeden tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada dayak yiyen oğluna yardım etmeye çalışan anne de kavganın arasında kaldı. Olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı - Tıkla İzle

Olay, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde park içerisinde 20 Eylül akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları ile daha önce sık sık tartışma yaşayan Alihan Öğdem, akşam saatlerinde annesi Emine Öğdem (75), bebeği, kızı ve eşinin içerisinde bulunduğu araçla akşam saatlerinde piknikten eve döndü. Öğdem, aracı park etmeye hazırlanırken araç içinde 3 kişinin saldırısına uğradı. Öğdem'e saldıranlara engel olmaya çalışan anne de kavganın ortasında kaldı. Bu sırada kavgayı görerek olay yerine koşan bir kişi de kavganın arasında kalarak uzun süre şahısları uzaklaştırmak için mücadele etti.

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