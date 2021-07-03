Antalya'da aranan 97 şüpheli yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan (Adam Öldürme, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yaralama, Yağma, Tehdit/Hakaret, Yaralama, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Resmi Belgede Sahtecilik Uyuşturucu Madde Ticareti/Kullanmak/Bulundurmak) aranan şahısların yakalanmasına yönelik haziran ayı içerisinde eş zamanlı çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında yakalanan 97 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.